نتائج قبول الدفاع المدني 1443 رتبة جندي عبر موقع أبشر للتوظيف jobs.sa

نتائج قبول الدفاع المدني 1443 ، يستمر البحث في المملكة العربية السعودية عن نتائج الدفاع المدني 1443 بعدما أعلنت المديرية عن ظهور نتائج القبول المبدئي، حيث شهدت الفترة الماضية اعلان الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية السعودية عن وظائف عسكرية للمواطنين السعوديين والمتمثلة في فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي والتقديم الكترونيا من خلال منصة أبشر توظيف في أغسطس 2021، وبعد الانتهاء من المدة المحددة للتسجيل بدات عملية الانتقاء وتصنيف المتقدمين من اجل معرفة الأشخاص الذين تتوفر فيهم جميع شروط للالتحاق بوظيفة من وظائف الدفاع المدني المعلن عنها في وقت سابق، والتأكد من صحة كافة البيانات والتفاصيل المدخلة للمتقدمين من المواطنين سعوديين، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على نتائج القبول المبدئي الدفاع المدني 1443.

رابط نتائج قبول الدفاع المدني 1443

أعلنت وزارة الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية عن نتائج القبول المبدئي الدفاع المدني 1443 في الوظائف العسكرية التالية: رتبة ضابط رقيب، رتبة عريف وجندي. كما يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج الدفاع المدني ، كما حددت الوزارة العديد من الشروط التي يجب على كل المقبولين التقيد بها وهي كالآتي:

إحضار نموذج موعد الجهاز المطبوع بطاقة الهوية الوطنية ثلاثة نسخ من شهادة البكالوريا أو الدبلوم الخاص بك مع الالتزام بعملية التصديق على الشهادة عند الجهات المختصة نسخة صورة السجل الأكاديمي. ارفاق نسخة من شهادات التدريب الإضافية والمصادقة عليها كذلك ارفاق 08 صور شمسية خاصة بالمتقدم ذات خلفية بيضاء وبمقاس 4×6 من الواجب كتابة رقم طلب الحماية المدنية خلف الصور. اللباس الرياضي الحضور في الوقت والتاريخ المحدد من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية السعودية. من الواجب على كل شخص الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا: ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد واستخدام المعقم لليدين.

شروط القبول بوظائف الدفاع المدني

يتساءل العديد من مواطني المملكة عن ماهي شروط وظائف الدفاع المدني 1443؟ اذ حددت الإدارة العامة للدفاع المدني ضوابط وشروط يجب ان تتوفر في كل متقدم على وظائفها ومن اهم هذه الشروط ما يلي:

عمر المتقدم ان لا يقل عن 18 سنة يوم التقديم ولا يزيد على 60 عاما

من الواجب ان يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

الالتزام التام بالحضور والانتظام أثناء فترة الدورات التدريبية.

حسن السيرة والسلوك للمتقدم.

كذلك الاستعداد التام للقيام بأعمال الإدارة.

الصدق والأمانة وعدم إفشاء الأسرار.

أن لا يكون قد ارتكب جناية متعلقة بالشرف والخيانة

أيضا يجب التمتع بالسيرة الذاتية الحسنة.

اجتياز جميع الاختبارات بنجاح ومن بينها اختبار المقابلة الشخصية.

تلبية النداء في أسرع وقت

التقيد التام بالأوامر والتعليمات الصادرة وعدم الامتناع عن أدائها.

طريقة التسجيل في الدفاع المدني

يزداد بشكل رهيب البحث في المملكة العربية السعودية عبر محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة التسجيل في وظائف الدفاع المدني بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر للتوظيف وجاءت خطوات التسجيل كالاتي:

الدخول على الموقع الرسمي أبشر للتوظيف.

ثم كتابة اسم المستخدم

تدوين كلمة المرور

النقر على الوظائف المتاحة للمتقدم والضغط على الوظيفة المراد التقديم عليها.

تدوين جميع البيانات الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح ودقيق وفي مكانها المخصص لها

وأخيرا النقل على عبارة تسجيل.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل عن خطوات التسجيل في الدفاع المدني وما هي اهم الشروط للقبول على وظائف الدفاع المدني السعودي وما هي كافة الشروط التي يجب على كل المقبولين التقيد بها بعد اعلان نتائج قبول الدفاع المدني 1443.