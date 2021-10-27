الشيوخ الأمريكى يصادق على تعيين أرملة جون ماكين سفيرة لدى «فاو»

جدة - نرمين السيد - وجاءت المصادقة من قِبل المجلس بعد قرابة 4 أشهر من ترشيح الرئيس الأمريكى جو بايدن لـ سيندى، أرملة السيناتور الجمهورى الراحل جون ماكين الذى امتدت علاقته ببايدن لعدة عقود. ومن المقرر أن تركز سيندى ضمن مهامها على مكافحة أزمة الجوع العالمى والتوسع فى إتاحة المواد الغذائية ذات الجودة للفقراء حول العالم. ويشير مراقبون إلى أن وجود سيندى، المنتمية لـ الحزب الجمهورى، فى إدارة بايدن الديمقراطية يعكس توجهًا يتجاوز الحزبية فى البيت الأبيض، كما يشير إلى ميل سيندى نحو الحزب الديمقراطى خصوصًا بعد إعلان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عداوته لزوجها الراحل جون ماكين.

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