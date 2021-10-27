بلينكن يرافق بايدن إلى إيطاليا والمملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن سيرافق الرئيس جو بايدن فى زيارته إلى مدينة (الفاتيكان) بإيطاليا ومدينة (جلاسكو) بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى الثانى من نوفمبر المقبل.





وستأتى زيارة بايدن للفاتيكان قبل مشاركته فى قمة "مجموعة العشرين" فى روما المقررة يومى 30 و31 من الشهر الحالي، ومن إيطاليا سيتوجه إلى اسكوتلندا للمشاركة فى قمة التغير المناخى "كوب 26". وجاء فى بيان البيت الأبيض، أن بايدن والبابا سيناقشان العمل معا فى إطار الجهود القائمة على احترام الكرامة الإنسانية الأساسية، ومنها وضع حد لجائحة (كوفيد – 19) والتصدى لأزمة المناخ والاهتمام بالفقراء.

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