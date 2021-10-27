مستخدمي آي فون تعرف معنا على أخر التحديثات الرائعة من شركة آبل

مستخدمي آي فون دائمًا في انتظار كل جديد ومتطور حيث اعتادت شركة آبل على تقديم كل ما هو مميز في مجال الأجهزة الإلكترونية وخاصة في عالم الهواتف الجوالة وأجهزة آيباد حيث اعتدنا منذ بداية ظهور شركة آبل واختراقها عالم الهواتف المحمولة على كل ما هو مختلف حيث استطاعت خلال السنوات الأخيرة من تقديم الكثير من المميزات والتغلب على كافة الثغرات الأمنية التي يتم اختراق الهاتف عبرها لكي تصبح محمية وآمنة لكل مستخدميها ومؤخرًا أعلنت شركة آبل عن مجموعة جديدة من التحديثات التي سوف نتعرف إليها الآن.

أحدث ابتكارات آبل لجميع مستخدمي آي فون

يحمل التحديث الجديد مجموعة رائعة من المميزات التي على رأسها مِيزة مشاركة مشاهدة الفيديوهات والأغاني في أثناء المحادثات الفيديو عبر تطبيق face time حيث تستطيع أن تستمتع مع أحبائك وأصدقائك بمشاهدة فيلمك المفضل أو الاستماع إلى أغنيتك المفضلة عبر مكالمات الفيديو التي تتم عبر خاصية shareplay ومن المتوقع أن تحقق تلك المِيزة الجديدة نجاحًا كبيرًا للغاية بين مستخدمي أجهزة آيباد.

تقدم آبل تحديث جديد لهواتف آي فون 13 pro حيث يتم الانتقال إلى الكاميرا الرئيسية في التصوير من أجل التقاط صور بجودة أعلى ودقة أفضل وقدرة على إظهار أدق التفاصيل بشكل أكثر وضوحًا.

13 pro حيث يتم الانتقال إلى الكاميرا الرئيسية في التصوير من أجل التقاط صور بجودة أعلى ودقة أفضل وقدرة على إظهار أدق التفاصيل بشكل أكثر وضوحًا. تستطيع أيضًا أن تضيف رسالة نصية على الصور أو تركيب الصور بشكل متداخل مع إضافة موسيقى لصنع فيديوهات قصيرة.

تستطيع أيضًا عبر التحديث الجديد قص الصور وتركيب مجموعة من الصور أو إضافة عبارات وصور متحركة.

قامت شركة آبل كذلك بتزويد المتجر الخاص بالهواتف بمجموعة جديدة من الألعاب الممتعة التي يمكنك مشاركتها مع أصدقائك والاستمتاع باللعب في مجموعات.

تم التخلص من الثغرات التي كانت موجودة في التحديثات السابقة كي تطمئن على هاتفك وكافة البيانات المخزنة عليه أنه آمن ضد الاختراق.

أضافت الشركة كذلك مجموعة جديدة من الخلفيات الثابتة والمتحركة والصور للشاشة الخارجية لتمنح هاتفك مظهر أكثر جاذبية.

المشكلة التي يعاني منها الكثيرون وهي مشكلة سَعَة التخزين بسبب الصور ومقاطع الفيديو أيضًا تم حلها بصورة فعالة عبر التحديثات الجديدة.

تحديثات جديدة من خلال هواتف آي فون