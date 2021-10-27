السودان يعيد فتح مطار الخرطوم.. في هذا الموعد

أعلن رئيس الطيران المدني السوداني إبراهيم عدلان، الأربعاء، أن مطار العاصمة الخرطوم سيعاد فتحه على الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي.

وعلقت سلطة الطيران المدني جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي بدءا من الثلاثاء وحتى صباح السبت المقبل.

وأضاف حينها أن الأجواء السودانية ستظل مفتوحة أمام الطيران العابر.

وخرج محتجون سودانيون إلى الشوارع الثلاثاء، بعد اشتباكات دامية الاثنين، اعتراضا على حل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، المجلس والحكومة، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

حمدوك في بيته

وفي وقت سابق، عاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى منزله رفقة زوجته، وذلك بعد ضغوط دولية طالبت بإطلاق سراحه.

وبعيد ذلك، أجرى حمدوك اتصالا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.