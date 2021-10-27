زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر فى محطة رصد الزلازل الإقليمية فى تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "سجلت المعدات بالفعل هزات بقوة 5.4 درجة فى بحر أوخوتسك على عمق عشرة كيلومترات، وتبعد مسافة 222 كيلومترًا عن ماجادان، لذلك لم يشعر سكان المدينة الروسية بالهزات الأرضية.
واستبعد المصدر خطر حدوث موجات تسونامي، وبحسب مركز الأبحاث الألمانى لعلوم الأرض، بلغ عمق الزلزال 10 كيلومترات.
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