ماكرون: نأمل فى إبرام اتفاق جديد حول الهجرة بين أوروبا وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون خلال عشاء خيرى نظمته فى باريس شبكة لرجال الأعمال: "أحد أهدافى خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبى هو محاولة إعادة بناء اتفاق سلام وصداقة مع إفريقيا، سيكون أحد جوانبه كيف يمنح الأوروبيون الشباب الإفريقى إمكان الحصول على فرص فى قارتهم".

وأضاف "علينا التفكير فى سياسة للهجرة منظمة بشكل أفضل بكثير مع دول المنشأ، خصوصا مع إفريقيا"، داعيا إلى حماية أفضل ضد الهجرة غير القانونية وإعادة المهاجرين السريين بشكل منهجى إلى دولهم وإدخال إصلاح على مجال شينجن.

وتابع: "يجب علينا تحسين الاندماج بما فى ذلك الموجودين هنا منذ وقت طويل، وفى الوقت نفسه محاولة منع وصول وافدين جدد لأن ذلك لا يحتمل لمجتمعاتنا والقارة الأوروبية لأن غالبية كبرى من الذين يصلون لطلب اللجوء ليسوا مؤهلين للحصول على اللجوء".

وأضاف أن "معظم الذين يأتون لطلب اللجوء يأتون من بلدان نقيم معها علاقات دبلوماسية مثالية ونعطيها عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من التأشيرات. وبعد عام يصبحون مستقرين، فى وضع غير قانونى فى كثير من الأحيان، وقادرين على بناء حياة طبيعية".