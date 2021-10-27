الصين تطالب أمريكا بتوضيح حادثة الغواصة النووية

جدة - نرمين السيد - وكان الأسطول الأمريكى فى المحيط الهادئ أعلن فى السابع من الشهر الجارى، عن تعرض الغواصة الهجومية "يو إس إس كونيتيكت" لتصادم بجسم غير معروف ما أدى إلى تضررها وإصابة عدد لم يحدده من البحارة، رافضاً الإفصاح عما اصطدمت به الغواصة خلال الحادث أو حتى تحديد مكان وقوع الاصطدام.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله، فى إشارة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم حتى الآن إلا بيانا موجزاً وغامضا بشأن الحادث، "مثل هذه الممارسات غير المسؤولة والحذرة تمنح دول المنطقة والمجتمع الدولى كل الأسباب للتشكيك فى نية الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن واشنطن أثارت لفترة طويلة الاضطرابات فى بحر الصين الجنوبى بحجة حرية الملاحة الأمر الذى يشكل تهديدات خطيرة وكبيرة على السلام والاستقرار الاقليميين.

وأكد تشاو "إن لدى الصين والدول الأخرى المطلة على بحر الصين الجنوبى أسبابا وجيهة لمطالبة الولايات المتحدة بالرد وتوضيح أسباب وملابسات الحادثة والتزامها بالرد على مخاوف وشكوك دول المنطقة والمجتمع الدولى".