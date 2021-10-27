مقتل 7 أشخاص فى هجوم لمجهولين بمحافظة ديالى

جدة - نرمين السيد - قال مصدر محلى فى محافظة ديالى اليوم الأربعاء، إن مجهولين قاموا بمهاجمة منازل فى قرية نهر الأمام المجاورة لقرية الرشاد فى قضاء المقدادية فى ردة فعل على خلفية الهجوم الذى شنه تنظيم داعش.
وأبلغ المصدر وكالة "شفق نيوز"، بأن المهاجمين قتلوا نحو 7 أشخاص وأحرقوا بساتين وعجلات.
وأضاف أن قوات من الجيش والشرطة انتشرت فى قرية نهر الأمام للسيطرة على الموقف ومنع أى حوادث انتقامية، مشيرا إلى أن الأوضاع حاليا هادئة وتحت السيطرة الأمنية.
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