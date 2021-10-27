“tajneed.jaf.mil.jo” رابط تقديم طلبات التجنيد الأردن 2021 القوات المسلحة تعلن الموعد والشروط

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن فتح رابط تقديم طلبات التجنيد، من الذكور في بعض التخصصات الهندسية المعينة، وجاء في الإعلان أن الطلبات التي سيتم تقديمها سوف يتم النظر فيها في حال احتياج القوات المسلحة للتخصصات المعلن عنها، وهي تخصصات ” ميكانيك عام، حاسبات، إلكتروني” وحددت القوات المسلحة رابط التسجيل الإلكتروني، وكذالك موعد بدأ التقديم والشروط العامة التي يجب توافرها في الشباب الراغبين في التسجيل وفيما يلي تفاصيل الإعلان.

رابط تقديم طلبات التجنيد الأردن 2021

الدخول على الرابط الإلكتروني tajneed.jaf.mil.jo.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة وتحرى الدقة في التسجيل.

ملء استمارة التسجيل الإلكترونية ثم أرفاق المستندات بصيغة pdf.

مراجعة البيانات المسجلة ثم أضغط إرسال الطلب.

موعد فتح باب التجنيد للتقديم

كما جاء في الإعلان فأن التسجيل للتجنيد سوف يبدأ في يوم الإثنين القادم الأول شهر نوفمبر2021، ويستمر التقديم حتى يوم 2021/11/15 من نفس الشهر من خلال الموقع الإلكتروني السابق ذكره.

أهم الشروط العامة للتقديم

يكون المتقدم أردني الجنسية، وأن يكون من مواليد 1996/01/01 فيما بعد. يكون المتقدم لائق طبياً ولا يعاني من أي أمراض مزمنة ويجتاز كافة الاختبارات الطبية المقررة. لا يقل الطول عن 165 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن. يتمتع بحسن السير والسلوك ولم يحكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. أن لا يقل المعدل عن 80% في الثانوية العامة الفرع العلمي فقط. أن لا يكون حاصل على البكالوريوس عن طريق التجسير وأن يكون حاصل على عضوية النقابة. لا يكون من مرتبات القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية حالياً. أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة للوظائف المعلن عنها.

الأوراق والمستندات المطلوبة عند التسجيل

في حال أن المتقدم حاصل على الثانوية العامة أرفاق كشف علامات الثانوية العامة.

المصدقة الجامعية الأصلية وكشف الدرجات الجامعية الأصلي.

صورة مصدقة من هوية الأحوال المدنية وتكون سارية المفعول.

صورة مصدقة من دفتر عائلة الأب سارية المفعول.

عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 ملونة للمتقدم.

رابط تقديم طلبات التجنيد وطريقة الدفع الإلكتروني

حددت القيادة العامة للقوات المسلحة ألية دفع قيمة الطلب، وحددت طريقة الدفع الذي ستكون إلكترونية عن طريق “إي فواتيركم”، المنتشرة في جميع المدن الأردنية تيسيراً على الراغبين في التسجيل للتجنيد.

تنبيه هام للمتقدمين

لن يتم الالتفات ولا النظر لأي طلب مخالف للشروط والضوابط، التي حددتها الإدارة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أو كانت المستندات المرفقة غير مصدقة وغير رسمية.