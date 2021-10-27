تجديد الإقامة للمقيمين خطوات التجديد واسعار تجديد الإقامة

تجديد الإقامة للمقيمين وأسعارها في المملكة، تعتبر من الأمور الرئيسية التي يبحث عنها معظم الوافدين والمقيمين داخل السعودية من وقت إلى اخر تقوم السعودية بوضع نظام ذو قواعد وقوانين جديدة بشأن تجديد الإقامة للمقيمين لذلك على المقيمين دائما تحديث معلوماتهم والبحث عن تفاصيل تجديد الإقامة من وقت إلى آخر بسبب التغيرات المستمرة، ومعرفة التحديثات التي تتم من خلال الحكومة السعودية، وخلال هذا التقرير سوف نقوم بعرض أسعار التجديد والتفاصيل الخاصة بها من مختلف جوانبها. كذلك تعتبر الإقامة بمثابة إثبات التواجد داخل المملكة وتصل غرامة عدم التجديد إلي ١٠٠٠ ريال ومن الممكن ان تتسبب في الترحيل خارج المملكة.

تفاصيل تجديد الإقامة للمقيمين وأسعارها

بعدما قامت وزارة العمل برفع أسعار الإقامة في المملكة العربية السعودية، أصبح هذا الموضوع يشغل بال جميع الوافدين والمقيمين والأجانب من مختلف الدول، ولقد قامت الحكومة السعودية بالإعلان عن المصاريف، وأسعار الرسوم الجديدة التي يجب على جميع المقيمين دفعها لتجديد الإقامة مرة أخرى، وسوف نعرض لكم الآن كل التفاصيل حول هذا الموضوع.

الأشخاص الذين يعملون في مهن ( المزارعين – السائقين – الخدم – الرعاة) ٦٥٠ ريال سعودي للرجال أو النساء.

٦٠٠ ريال سعودي للعاملين في المؤسسات والشركات.

رسوم تجديد أقامه مرافق بعد سن ١٨ عاما ٥٠٠ ريال سعودي.

كذلك رسوم تغير المهنة للمقيم ١٠٠٠ ريال سعودي.

كذلك نقل الكفالة ٢٠٠٠ ريال سعودي.

ثم نقل كفالة للمرة الثانية ٤٠٠٠ ريال سعودي.

ثم نقل كفالة للمرة الثالثة ٦٠٠٠ ريال سعودي.

رسوم أضافه مولود علي الإقامة ٢٠٠٠ ريال سعودي.

وبلغت رسوم الإقامة للعاملين في القطاع الخاص ٦٥٠ ريال سعودي.

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر من الرابط absher ثم تسجيل الدخول باستخدام البيانات المسجلة مسبقا. بعد ذلك الضغط علي أيقونة أبشر للأفراد. ثم من القائمة اختيار خدمات المكفولين. بعد ذلك الضغط علي تجديد الإقامة. ثم اختيار المقيم الراغب في تجديد الإقامة. ثم الضغط علي تجديد الإقامة.

رسوم تجديد الإقامة في السعوديةتجديد رخصة الإقامة عبر منصة أبشرإجراءات التجديد الخاصة بالأفراد والجهات الحكومية

عمل كشف طبي لكل المقيمين لتجديد الإقامة هذا شرط من الشروط الجديدة التي تم وضعها من جانب الحكومة السعودية، كما سوف يقع عقوبات وغرامات كبيرة على كل مقيم لا يقوم بتجديد الإقامة أو الهوية الخاص به بعد انتهاء مدتها، تسعي المملكة على أن يسود الأمن والأمان داخل المجتمع لذلك قامت بوضع مجموعة من الشروط لحماية المقيمين والمواطنين في السعودية وعلى الجميع إتباعها.