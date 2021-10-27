عروض تقسيط هافال H6 اكتيف 2022 في السعودية بـ600 ريال

تعد سيارة هافال H6 اكتيف 2022 واحدة من سيارات الدفع الأمامي التي حازت على ثقة العديد من المستهلكين في الأسواق الأوروبية والعربية على حد سواء، بعد الثقة التي اكتسبتها شركة هافال الصينية في انتاج سيارات الدفع الرباعي بالرغم من تاريخ الشركة القصير للغاية مقارنة مع عمالقة انتاج السيارات اليابانية والأوروبية والكورية على حد سواء لكن الأسواق العالمية بدأت تفسح المجال للسيارات الصينية التي نافست بسعرها الرخيص.

مواصفات هافال H6 اكتيف 2022

تصل سعة المحرك في هافال اتش 6 اكتيف موديل 2022 إلى 2.0 لتر أي ما يعادل 2000 سي سي وهو محرك بنزين من نوع تيربو مزود بعدد 4 اسطوانات و16 صمامًا وتصل قدرته الحصانية القصوى إلى 201 حصانًا في حين يصل عزم الدوران الأقصى إلى 320 نيوتن.

كما تأتي السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ7 سرعات ومبدّل للسرعات على عجلة القيادة وتأتي بنمطي قيادة عادة ورياضي مع إمكانية تعديل المقود يدويًا وهي تتسع لـ5 ركاب وبخزان وقود سعته 60 لترًا كما تأتي مع عجلات بقياس 18 بوصة.

ومن حيث وسائل السهولة تأتي السيارة بخاصية زر تشغيل المحرّك وفرامل يد كهربائية، فتحات للتكييف في صف المقاعد الثاني ونظام تثبيت السرعة ووسائد هوائية أمامية جانبية وكاميرا للرؤية الخلفية وفرامل ABS ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

سعر هافال اتش 6 اكتيف 2022

يبدأ سعر هافال h6 اكتيف موديل 2022 في السعودية عند 76 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة وبعد إضافة الضريبة يرتفع السعر إلى 87 ألف ريال وهذا السعر أقل بحوالي ألف ريال من السعر الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام.

عروض تقسيط هافال اتش 6 اكتيف 2022

هناك العديد من فرص وعروض تقسيط السيارات في السعودية وهنا سوف نركز على عرض وكيل هافال في السعودية حيث يتضمن العرض ما يلي:

يتم تقسيم ثمن السيارة إلى جزئين الجزء الأول في حدود 60 % والجزء الثاني لا يزيد على 40 %، يتم تقسيم الـ60 % على 60 شهر بأقساط متساوية على 5 سنوات.

في حالة الرغبة في تخفيض القسط الشهري إلى 600 ريال أول أقل يتم سداد دفعة مقدمة من ثمن السيارة عند الشراء.