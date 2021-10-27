بعد قبول الطعون.. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن بدء عملية الفرز اليدوى

جدة - نرمين السيد - وذكرت المفوضية فى بيان اليوم الأربعاء، أن عملية العد والفرز اليدوى بدأت بحضور وكلاء ومراقبى الأحزاب السياسية التى شاركت فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى العاشر من أكتوبر الجارى.

وشهد العراق مؤخرا تظاهرات من قبل المرشحين الخاسرين وأنصارهم رفضا لنتائج الانتخابات، مطالبين بإعادة العد والفرز اليدوى لـ"ضمان" نزاهة وشفافية المفوضية.