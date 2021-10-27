الأغذية العالمى يحذر من تردى أحوال المعيشة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - حذر برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، من الانهيار الاقتصادى وتردى الأحوال المعيشية للسكان فى أفغانستان، مشيراً إلى أن المستشفيات فى كابول تمتلئ الآن بالأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، الأمر الذى يدفع بأسر هذه الأطفال إلى اتخاذ إجراءات يائسة من أجل إطعام أطفالها - حتى وإن كانت تلك الإجراءات بيع الأسر لأطفالها.





وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن العديد من الأسر فى أفغانستان تواصل البحث عن الدعم لإطعام أطفالها، والكثير من النساء لم يأكلن منذ أيام، إذ يؤثرن أطفالهن على أنفسهن، وبعض العائلات – كما ورد فى تقارير إخبارية – تلجأ لبيع أطفالها للتأقلم مع الجوع. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "مارى إلين ماكجرورتي"، مديرة برنامج الأغذية العالمى فى أفغانستان: "هذه ليست أزمة قصيرة المدى،" ولفتت الانتباه إلى أن استمرار الانهيار الاقتصادى سيزيد المصاعب، واليأس والجوع.وقالت: "مطلوب استجابة إنسانية ضخمة الآن وللعام المقبل على الأقل.. والموارد المالية مطلوبة بشكل عاجل للقيام بذلك، الآن واليوم". الجدير بالذكر أن تقرير التصنيف المرحلى المتكامل للأمن الغذائى (IPC) الصادر عن مجموعة الأمن الغذائى والزراعة الأفغانية، تحت القيادة المشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، أظهر أن أكثر من واحد من كل اثنين من الأفغان سيواجه مستوى الأزمة (المرحلة 3) أو مستويات الطوارئ (المرحلة 4) من انعدام الأمن الغذائى الحاد خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس 2022.

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