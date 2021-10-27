44 شركة عالمية تختار الرياض كمقر لعملياتها الإقليمية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات السعودية، أن 44 شركة عالمية اختارت الرياض كمقر لعملياتها الإقليمية، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذى تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.





وجاء تسليم تراخيص المقرات الإقليمية لممثلى الشركات العالمية على هامش جلسة حوارية خاصة بالبرنامج شارك بها كل من المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، وفهد الرشيد الرئيس التنفيذى للهيئة الملكية لمدينة الرياض وذلك خلال فعاليات اليوم الثانى من النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار. ويعد المقر الإقليمى كيان تابع لشركة عالمية يؤسس بموجب الأنظمة المطبقة فى السعودية لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجى لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يأتى ذلك بعد أسبوعين من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار فى السعودية والتى ستوفر المزيد من الفرص من خلال سلسة من المبادرات التى صممت لتحسين بيئة الأعمال فى المملكة.

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