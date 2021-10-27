تكات طريقة عمل كورات البسبوسة التركية لذيذة جداً وشهية

طريقة عمل كرات البسبوسة التركية بطريقة مختلفة ومرملة ومتماسكة، تعد كرات البسبوسة من أشهي الحلويات الخفيفة، التي يحبها كثيراً من الناس الصغار والكبار، وتتميز بأن شكلها جميل لأنها تكون كروية الشكل، ومغطاه بكثير من جوز الهند، وهي أيضاً مفيدة جداً وصحية نظراً لأنها تحتوي على كثير من المكسرات مثل البندق واللوز وأيضا جوز الهند، كما يدخل أن فيها الحليب السائل، وتلك هذة المكونات توفر للجسم ما يحتاجة من فيتامينات ومعادن وعناصر المغذية جداً، تعود على الجسم بالصحة، ولكن ينبغي عدم الإفراط في تناول هذة الكرات لأنها تسبب السمنه. طريقة عمل كورات البسبوسة التركية طريقة عمل كورات البسبوسة التركية المكونات: عدد اثنين كوب من سميد البسبوسة. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. علبة صغيرة من القشطة. نصف كوب من الزبدة المذابة. نصف كوب من السكر. مكسرات( نصف كوب بندق ونصف كوب لوز). ربع كوب من جوز الهند المبشور. قطر. طريقة التحضير نقوم بإحضار إناء عميق ثم نضع فيه كمية الزبدة المذابة، والسكر والبيكنج باودر ونضيف إليهم الزبادي الطبيعي، والسميد وجوز الهند المبشور وعلبة القشطة.

نقوم بخلط هذا المكونات مع بعضها جيد جداً، حتي تتجانس المكونات، ثم نملئ عدة قوالب صغيرة من هذا الخليط، ونضع القوالب في الفرن حتي تنضج.

ثم نخرجها من الفرن ونزينها بالمكسرات.

ثم نسكب عليها العسل بكمية مناسبة حسب الرغبة، ثم تكون جاهزة للتقديم. مكونات كب البسبوسة 2 كوب من دقيق السميد. نصف كوب من السكر الأبيض. نصف كوب من الزبدة المذابة. جوز الهند بكمية مناسبة حسب الرغبة. 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. كوب من الزبادي. طريقة التحضير نقوم بوضع كل هذة المكونات في إناء كبير، ونقليها جيداً، حتي تدخل المكونات مع بعضها، ثم نصب هذا الخليط في صينية وتدخلها إلي الفرن وننتظر حتي يصبح الوجة لونة أحمر.

وقبل أن تنضج الصينية نحضر العسل، عن طريق غلي كوبان من الماء وبهما كوبان من السكر، وعصرة ليمونة صغيرة، ونتركها علي نار هادئة حتي تغلي.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونصب عليها العسل، ثم نزينها بالمكسرات، وتكون جاهزة للتقديم. طريقة التحضيرمكونات كب البسبوسةطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل كرات البسبوسة التركية بطريقة مختلفة ومرملة ومتماسكة، تعد كرات البسبوسة من أشهي الحلويات الخفيفة، التي يحبها كثيراً من الناس الصغار والكبار، وتتميز بأن شكلها جميل لأنها تكون كروية الشكل، ومغطاه بكثير من جوز الهند، وهي أيضاً مفيدة جداً وصحية نظراً لأنها تحتوي على كثير من المكسرات مثل البندق واللوز وأيضا جوز الهند، كما يدخل أن فيها الحليب السائل، وتلك هذة المكونات توفر للجسم ما يحتاجة من فيتامينات ومعادن وعناصر المغذية جداً، تعود على الجسم بالصحة، ولكن ينبغي عدم الإفراط في تناول هذة الكرات لأنها تسبب السمنه. طريقة عمل كورات البسبوسة التركية طريقة عمل كورات البسبوسة التركية المكونات: عدد اثنين كوب من سميد البسبوسة. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. علبة صغيرة من القشطة. نصف كوب من الزبدة المذابة. نصف كوب من السكر. مكسرات( نصف كوب بندق ونصف كوب لوز). ربع كوب من جوز الهند المبشور. قطر. طريقة التحضير نقوم بإحضار إناء عميق ثم نضع فيه كمية الزبدة المذابة، والسكر والبيكنج باودر ونضيف إليهم الزبادي الطبيعي، والسميد وجوز الهند المبشور وعلبة القشطة.

نقوم بخلط هذا المكونات مع بعضها جيد جداً، حتي تتجانس المكونات، ثم نملئ عدة قوالب صغيرة من هذا الخليط، ونضع القوالب في الفرن حتي تنضج.

ثم نخرجها من الفرن ونزينها بالمكسرات.

ثم نسكب عليها العسل بكمية مناسبة حسب الرغبة، ثم تكون جاهزة للتقديم. مكونات كب البسبوسة 2 كوب من دقيق السميد. نصف كوب من السكر الأبيض. نصف كوب من الزبدة المذابة. جوز الهند بكمية مناسبة حسب الرغبة. 2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. كوب من الزبادي. طريقة التحضير نقوم بوضع كل هذة المكونات في إناء كبير، ونقليها جيداً، حتي تدخل المكونات مع بعضها، ثم نصب هذا الخليط في صينية وتدخلها إلي الفرن وننتظر حتي يصبح الوجة لونة أحمر.

وقبل أن تنضج الصينية نحضر العسل، عن طريق غلي كوبان من الماء وبهما كوبان من السكر، وعصرة ليمونة صغيرة، ونتركها علي نار هادئة حتي تغلي.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونصب عليها العسل، ثم نزينها بالمكسرات، وتكون جاهزة للتقديم. طريقة التحضيرمكونات كب البسبوسةطريقة التحضير

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