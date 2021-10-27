صراع الكرة الذهبية.. تقرير يكشف "الأوفر حظا"

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة النجوم الأكثر حظا في الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم، وذلك وفقا لاستفتاء أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وحصل ميسي (34 عاما)، على نسبة 34 بالمئة من أصوات قراء صحيفة "ماركا" الإسبانية، رغم رحيل "البرغوث" عن الدوري الإسباني وبرشلونة، وانتقاله إلى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

واحتل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق ريال مدريد المركز الثاني في الاستفتاء بحصوله على 26 بالمئة من نسبة الأصوات، ويليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونيخ بنسبة 11 بالمئة.

وتوج ليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، بكأس ملك إسبانيا مع برشلونة، قبل أن يقود منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كوبا أميركا، وهي أول بطولة يفوز بها مع "التانغو"، وسجل "البرغوث" 40 هدفا، خلال عام 2021، إضافة إلى 14 تمريرة حاسمة في 48 مباراة مع برشلونة وباريس سان جرمان ومنتخب الأرجنتين.

ويحظى النجم الأرجنتيني بدعم كبير للفوز بالكرة الذهبية حتى من بعض منافسيه للتتويج بها، وأبرزهم الإيطالي جورجينيو، الفائز بلقب بطل كأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده، ودوري أبطال أوروبا مع فريق تشلسي الإنجليزي، الذي اعترف مؤخرا بأنه يعتقد أن ميسي يستحق الفوز بها.

وقال جورجينيو، في مقابلة أجريت معه مؤخرا: "إذا فزت بالكرة الذهبية بدلا من ميسي فستكون فضيحة، يجب أن يفوز بها دائما".

ويعد ميسي مع جورجينيو وبنزيمة وليفاندوفسكي، إضافة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز 5 كرات بالكرة الذهبية، أبرز المرشحين للفوز بهذه الجائزة القيمة، التي سيكشف عن المتوج بها يوم 29 نوفمبر القادم، في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس.