جدة - نرمين السيد - وقال وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير، فى مقابلة مع تلفزيون "أيه.آر.دى" الألمانى اليوم الأربعاء، إن الحكومة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد فى العالم الحالى إلى 2.6% وليس 3% كما كانت تتوقع فى أبريل الماضي، نتيجة ندرة بعض المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف ألتماير "الشرط المسبق لتحقيق النمو القوى هو استقرار سلاسل التوريد العالمية، والتأكد على سبيل المثال من توافر الرقائق الإلكترونية المطلوبة لإنتاج كل الأجهزة تقريبا وبخاصة السيارات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تخفض توقعات النمو الاقتصادى للعام الحالى بسبب أزمة الطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.