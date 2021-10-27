ألمانيا تخفض توقعات النمو الاقتصادى للعام الحالى بسبب أزمة الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير، فى مقابلة مع تلفزيون "أيه.آر.دى" الألمانى اليوم الأربعاء، إن الحكومة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد فى العالم الحالى إلى 2.6% وليس 3% كما كانت تتوقع فى أبريل الماضي، نتيجة ندرة بعض المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف ألتماير "الشرط المسبق لتحقيق النمو القوى هو استقرار سلاسل التوريد العالمية، والتأكد على سبيل المثال من توافر الرقائق الإلكترونية المطلوبة لإنتاج كل الأجهزة تقريبا وبخاصة السيارات".