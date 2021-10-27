تمويل شخصى بنك الاهلى السعودي أونلاين أو من خلال الموبايل بالمملكة

تمويل شخصى بنك الاهلى أونلاين، والذي يعتبر احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية بل واقدمها على الإطلاق، حيث تم إنشاء بنك الاهلى في عام 1953 بالمملكة ويعتبر اكبر مؤسسه تمويليه في الأراضي السعودية، ويقوم البنك بتقديم افضل الخدمات المصرفية والإلكترونية ومن بينها تمويل شخصى بنك الاهلى بدون ضمانات وهو من القروض التي عليها إقبال كبير، وهناك أيضا التمويل الشخصي عن طريق الاهلى موبايل أو الاهلى أونلاين وهى احدى المميزات التي يقدمها البنك لعملائه، ويتميز تمويل بنك الاهلى أونلاين بعدم الحاجة إلى زيارة الفرع للحصول على تمويل شخصى بنك الاهلى ولكن من خلال الموبايل دون الخروج من المنزل، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل تمويل شخصى بنك الاهلى أونلاين.

تمويل شخصى بنك الاهلى أونلاين

يتم الحصول على التمويل الشخصي من خلال الاهلى أونلاين أو الاهلى موبايل لكافة القطاعات الحكومية في المملكة وأيضا المؤسسات الخاصة المعتمدة والغير معتمده والتي تقوم بتحويل الراتب الخاص بموظفيها من خلال نظام سريع لتحويل الراتب، ويتميز الاهلى اون لاين بتوفير الوقت والمجهود على كل عملاء البنك حيث يمكن الاستفسار عن أي خدمه يقدمها البنك أو الحصول على تمويل شخصى بنك الاهلى أونلاين، وسوف نتعرف على مميزات تمويل الاهلى أونلاين ونعرض أيضا مميزات هذا التمويل.

أولا التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

عدم الحاجة لزيارة أي من فروع بنك الاهلى.

عدم الحاجة لتقديم أي مستندات.

سهولة التوقيع عن طريق خدمة التصديق الرقمي للحصول على الموافقة بعد 24 ساعة.

أقساط شهرية ميسرة لفترات تصل إلى 5 سنوات.

إمكانية السداد المبكر.

تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي (لا قدر الله) حسب شروط وأحكام بوليصة التأمين.

لابد ان يكون مقدم طلب التمويل سعودي الجنسية.

ان يكون يعمل في القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة المعتمدة والغير معتمده.

تحويل الراتب إلى البنك الاهلى.

الحد الأدنى للخدمه للسعوديين 3 شهور للقطاع الحكومي وسنه في بعض القطاعات الخاصة.

لا يقل الراتب عن 3000 ريال سعودي.

لا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

مزايا تمويل بنك الاهلى أونلاين أو موبايلشروط الحصول على تمويل بنك الاهلى أونلاين