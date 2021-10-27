الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف جديدة ، أعلنت إدارة الشؤون الصحية بالحرس الوطني السعودي عن توافر عدد من الوظائف الخالية ، وذلك لحملة الشهادات الجامعية والمتوسطة من أبناء الشعب السعودي ، وعدد الوظائف المتاحة للتقديم أكثر من 200 وظيفة بخمس مناطق مختلفة علي مستوي المملكة العربية السعودية ، وهي مناطق الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام والأحساء ، وتتنوع الوظائف بين التخصصات الإدارية والتقنية والتدريب المنتهي بالتوظيف والوظائف الفنية والهندسية والوظائف الصحية ، وكذلك وظائف الأخصائيين والفنيين ، ويستهدف التوظيف حملة المؤهلات الجامعية بدرجة البكالوريوس والمرحلة الثانوية وحلمة شهادة الدبلوم الفني في التخصصات المطلوبة ، كذلك يمكنكم التعرف علي شروط التسجيل في برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف.

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف جديدة

تعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح أكثر من 200 فرصة وظيفية وتدريبية شاغرة للسعوديين والسعوديات من حملة المؤهل الثانوي فأعلى بواقع البيانات التالية :

تستهدف إدارة الشؤون الصحية بالحرس الوطني السعودي ، توظيف مجموعة من خرجي الجامعات والمرحلة الثانوية والدبلومات من أبناء المملكة.

بعدد من الوظائف الفنية والإدارية والتخصصات علي مستوي خمس مناطق هي الرياض والدمام والأحساء والمدينة المنورة وجدة.

تشمل الوظائف المتاحة عدد 126 وظيفة بمسمي مساعد إداري ثالث ، ويجري تعيينهم عن طريق برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

إن كانت الوظيفة تشترط الخبرة لحملة المؤهل العالي والمتوسط فيتم إلحاق المتقدم ببرنامج التدريب المناسب حسب الاحتياج والاشتراطات.

وظائف الأطباء بالكامل لا يمكن إلحاق المتقدم لها ببرنامج التدريب إن اشترط وجود خبرة.

من خلال الفقرة التالية نستعرض شروط التقديم علي الوظائف.

اشتراطات التقديم علي وظائف الشؤون الصحية

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح عدد من الوظائف وفق الاشتراطات التالية :

المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية رجال ونساء. يجب حصول المتقدم علي تقدير جيد علي الأقل في المؤهل المطلوب للتوظيف. حصول المتقدم علي ترخيص للوظائف الصحية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. لابد من وجود ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين للوظائف الهندسية. اجتياز اختبارات المقابلة الشخصية. النجاح في اختبار اللغة الانجليزية STEP في حال اشترطت الوظيفة ذلك. تخطي اختبارات اللياقة البدنية والطبية.

طريقة التقديم علي الوظائف

تدعو الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الحاصلين على الدرجات العلمية إلي التقديم بالحرس الوطني عبر موقعها كالآتي :

يقوم المتقدم بالدخول علي الموقع الرسمي للتقديم بوظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. ثم يقوم باختيار التخصص المناسب لمؤهله العلمي. استيفاء كافة البيانات المطلوبة. أرفاق جميع الوثائق المطلوبة. الضغط علي تقديم. انتظار مراجعة البيانات والمرفقات وتحديد موعد مقابلة شخصية واختبار بدني.

يتم استبعاد المتقدمين التي تخالف بياناتهم ومرفقاتهم الاشتراطات أو يوجد بها معلومات مغلوطة ، ويتم مراسلة المقبولين لإجراء المقابلة الشخصية.