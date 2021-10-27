السيسي يعين أسامة عسكر رئيسا لأركان الجيش المصري

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قراراً بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي الخبر على الصفحة الرسمية في فيسبوك. وفي قرار آخر، عين الرئيس المصري الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

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