السيسي يشدد على أهمية إجراء انتخابات ليبيا في موعدها

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر إجراؤه أواخر شهر ديسمبر المقبل في ليبيا، بما يتيح للشعب الليبي فرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار ووحدة البلاد.

وشدد السيسي، في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب المباحثات التي أجراها مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس بمقر الرئاسة المصرية بالقاهرة، على أهمية احترام مقررات الأمم المتحدة وأهمها قرار سحب القوات المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة ربوع ليبيا، مع عدم استخدام الساحة الليبية لتحقيق مصالح خاصة لأهداف أخرى.

وشدد كذلك على ضرورة إنهاء أية نزاعات تشهدها منطقة الشرق الأوسط أو شرق المتوسط في إطار قواعد القانون الدولي.

من جهة أخرى، قال السيسي إن مباحثاته مع نظيره الروماني كشفت عن تطابق في الرؤى فيما يتعلق بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق مقررات الشرعية الدولية.

وأضاف أنه تم التوافق على ضرورة دعم مجهودات المبعوث الأممي لحل الأزمة السورية على أساس القرارات الأممية المرتبطة، وتم أيضا التوافق على رفض المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف الإقليمية التي تسعى لفرض الأمر الواقع سواء عبر السيادة السورية أو إجراء تغييرات ديموغرافية قسرية هناك.

كما كشف الرئيس المصري أنه اتفق مع نظيره الروماني على ضرورة التعاون لمواجهة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والعمل مع دول المنطقة على إيجاد حلول لجذور تلك الأزمة، وبصفة خاصة تسوية النزاعات القائمة والتي تعد المحرك الأول لتلك الظاهرة، فضلا عن أهمية تقاسم أعباء تلك الظاهرة بجانب زيادة تشجيع الوعي العام تجاه سبل وقنوات الهجرة الشرعية والفرص الحقيقية المتاحة في هذا المجال بما يسمح للمهاجرين الشرعيين بالاندماج وتحقيق الإضافة الإيجابية المرجوة منها.

وأوضح أيضا أن المباحثات المصرية الرومانية تناولت كذلك سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب وأهمية تجفيف منابعه ومجابهة الكيانات الراعية للمنظمات والكيانات الإرهابية.

وقال السيسي إنه استعرض مع الرئيس الروماني الخطوات التي تتخذها مصر لتطبيق المنظور الشامل فيما يخص قضايا حقوق الإنسان وصولا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الشهر الماضي في القاهرة.

من جانبه، أكد الرئيس الروماني على رغبة بلاده فى توسيع مجالات التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الدفاع والزراعة والطاقة والنقل والمعلومات والاتصالات وغيرها.

ونوه إلى تشابه موقف بلاده مع موقف مصر، وأهمية كل منها في تحقيق الأمن الإقليمي في نطاق كل منها.

وقال يوهانيس ندعم الجهود المصرية والجهات الأخرى لمواجهة المشكلات التي تواجهها أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وذكر أن بلاده تدعم أية جهود لإعادة المفاوضات الثنائية بين الفلسطينين والإسرائيليين بما يسهم في حل هذه الأزمة ويؤدي إلى تحقيق حل الدولتين.

وأبرز أن رومانيا تطالب بضرورة إيجاد حل للأزمة السورية التي خلفت مآس كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، وولدت موجة هجرة كبيرة أثرت بشكل سلبي على استقرار ورفاهية الدول المستضيفة، وتدعم رومانيا أيضا جهود الانتقال الديمقراطي في ليبيا والعراق.

ونوه إلى أن بلاده منخرطة في جهود مكافحة الإرهاب والتحالف الدولي ضد داعش وكذلك في منطقة الساحل.