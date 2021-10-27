"رسالة تهديد" على متن طائرة مصرية.. وتحرك أمني عاجل

عادت طائرة مصرية إلى مطار القاهرة بعد إقلاعها منه بعد 22 دقيقة فقط بسبب اكتشاف رسالة تهديد بعمل إرهابي موجودة على أحد مقاعد الطائرة.
ووفقا لمصدر أمني بمطار القاهرة فإن الطائرة تابعة لأسطول شركة مصر للطيران، وكانت في طريقها لموسكو حينما أبلغ طاقم الطائرة أبراج المراقبة بضرورة التجهيز لعودة الطائرة مرة أخرى وهبوطها بالمطار بعد اكتشاف رسالة تهديد على أحد مقاعد الركاب.
وذكرت شركة مصر للطيران في بيان مقتضب أن الطائرة من طراز إيرباص A220-300، وكانت تقوم بالرحلة رقم MS729 وكانت في طريقها إلى العاصمة الروسية موسكو.
وشدد المصدر الأمني في حديثه لموقع "دوت الخليج" على أن الطائرة هبطت بسلام في ممر الطوارئ بمطار القاهرة وأنها كانت تحمل 96 راكبا.
وشدد على أن الجهات الأمنية اتخذت اللازم وتم إخلاء الركاب ويجري تفتيش الطائرة للتأكد من إيجابية التهديد من عدمه.
واوضح أنه من الوارد أن يكون التهديد سلبيا ولكن السلطات تأخذ هذه الأمور بجدية شديدة حفاظا على سلامة الركاب.
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