مقتل 4 جنود باكستانيين بالقرب من الحدود الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول فى الشرطة الباكستانية، إن مسلحين مجهولين هاجموا دورية للشرطة فى شمال غرب باكستان ليلا، مما أسفر عن مقتل أربعة قبل أن يفروا من مكان الحادث.
ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذى وقع فى بلدة لاكى مروت فى إقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان.
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