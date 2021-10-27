ارتفاع معدل التضخم فى أستراليا خلال الربع الثالث من العام

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب الإحصاء الأسترالى، أن متوسط مقياس معدل التضخم الأساسى ارتفع خلال الربع الثالث من العام الحالى إلى 2.1% مقابل 1.6% خلال الربع الثانى، مشيرا إلى أنه أعلى مستوى له منذ 2015.

وعلى أساس شهرى بلغ معدل التضخم الأساسى 0.7% فى حين كان المحللون يتوقعون 0.5%.

فى الوقت نفسه ارتفعت أسعار المستهلك خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثانى بنسبة 0.8% وهو نفس معدل الارتفاع خلال الربع الثانى.