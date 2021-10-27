جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب الإحصاء الأسترالى، أن متوسط مقياس معدل التضخم الأساسى ارتفع خلال الربع الثالث من العام الحالى إلى 2.1% مقابل 1.6% خلال الربع الثانى، مشيرا إلى أنه أعلى مستوى له منذ 2015.
وعلى أساس شهرى بلغ معدل التضخم الأساسى 0.7% فى حين كان المحللون يتوقعون 0.5%.
فى الوقت نفسه ارتفعت أسعار المستهلك خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثانى بنسبة 0.8% وهو نفس معدل الارتفاع خلال الربع الثانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع معدل التضخم فى أستراليا خلال الربع الثالث من العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.