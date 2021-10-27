أخر أخبار حساب المواطن دفعة 48 وصدور نتائج الأهلية حساب المواطن

أخر أخبار حساب المواطن الدفعة رقم 48 لشهر نوفمبر والتي صدرت نتائج الأهلية الخاصة بها . ذلك علي الصفحة الرسمية الخاصة بحساب المواطن بمنصة تويتر . كذلك بجانب تصريحات الدفعة 48 حساب المواطن تم إقرار بعض التعديلات والضوابط الجديدة التي تخص الفرد المستقل . في حساب المواطن دفعة نوفمبر الجاري حيث تم الإعلان عن أيقاف التسجيل في حساب المواطن . وذلك لفترة محدودة لحين أشعار أخر ، وفيما يخص التعديلات في شروط حساب المواطن . علي الفرد المستقل يجب أن يقدم ما يثبت استقلاليته حتي يتم صرف دعم حساب المواطن له لهذا الشهر .

أخر أخبار حساب المواطن لدفعة 48 شهر نوفمبر

أخر أخبار حساب المواطن والتي تم التصريح عنها ببعض التعديلات . والتي أشرنا لجزء منها بداية المقال حيث تحدد الموعد الخاص بصرف دعم حساب المواطن . ذلك بشهر نوفمبر القادم وسيكون يوم 10 من الشهر . كذلك أيضاً صرف الدفعة 48 حساب المواطن سيكون بالموعد نفسه وذلك لعدم توافقه مع أيام عطلة . ولكي ما يتم التحقق من استحقاق صرف دعم حساب المواطن من عدمه لأي مستفيد . يمكن التعرف علي ذلك من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن . وبعد أن يكون المستفيد قد استوفي كافة الشروط والضوابط المنصوص عليها من برنامج حساب المواطن . والمتعارف عليها قبل ذلك من خلال الموقع .

الدفعة رقم 48 والتعديلات الصادرة للفرد المستقل

بعد أن تم التصريح عن أخر أخبار حساب المواطن بصدور نتائج الأهلية اليوم 27 أكتوبر . تم الإفصاح عن التعديلات الخاصة بالفرد المستقل والسابق تسجيله في برنامج حساب المواطن . كذلك فيما يخص تلك التعديلات يجب علي الفرد المستقل تقديم كافة الإثباتات المنصوص عليها . وذلك قبل يوم 10 من نوفمبر القادم ومن صمن تلك التعديلات البنود التالية :-

لكل شخص مستقل سيستفيد من الدفعة 48 حساب المواطن تقديم ما يثبت المعيشة المستقلة عن عائلته . كذلك أيضاً من الضروري تقديم الإثباتات لكل فرد يبدأ العمر الخاص به من 18 عام فما فوق . تلك الإثباتات هي وثيقة الملكية للمسكن ، أو تقديم عقد إيجار ، تقديم ما ثيبت وجود الطالب في سكن جامعي . أذا ما كان الطالب في كلية عسكرية أو أحدي المعاهد يقدم أيضاً ما يثبت ذلك .

يتم الولوج علي الموقع الرسمي حساب المواطن من خلال الأنترنت .

من خلال الأنترنت . كذلك أيضاً يجب تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد المذكورة بالموقع .

تسجيل رمز المرور الخاص بالمستفيد مع رقم الهوية الوطنية الخاصة به .

بعد تلك الخطوات يتم الضغط علي أيقونة استعلام الدفعة 48 حساب المواطن .

. يتم عرض كافة التفاصيل عن دفعة نوفمبر من الدعم في صفحة جديدة .

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن لدفعة نوفمبر

أخر أخبار حساب المواطن والتي نشرت علي صفحة تويتر الرسمية في حساب المواطن . بأن نتائج الأهلية في الدفعة 48 حساب المواطن قد صدرت اليوم 27 أكتوبر . ويمكن الاستعلام عن الاستفادة من تلك الدفعة من خلال الخطوات التي أشرنا لها داخل المقال .