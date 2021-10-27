أعلنت الإدارة العامة للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني السعودي عن توافر 208 وظيفة مختلفة للتعيين بخمس مناطق علي مستوي المملكة ، وذلك لمؤهلات البكلوريوس الجامعي والثانوية العامة والدبلوم الفني للتعليم المتوسط ، وتتنوع الوظائف علي مناطق الرياض ، ومنطقة جدة ، ومنطقة الدمام ، ومنطقة الأحساء ، ومنطقية المدينة المنورة ، والوظائف المتاحة في التخصصات الإدارية والهندسية والفنية والصحية ، ومنها ما يتم التعيين الفوري ومنها ما يلزم الالتحاق بالتدريب المنتهي بالتوظيف ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي شروط التقديم في وظائف الشؤون الصحية للحرس الوطني السعودي وكذلك طريقة التقديم عليها ، ويمكنكم التعرف علي اشتراطات التوظيف في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.

شروط التقديم في وظائف الشؤون الصحية للحرس الوطني السعودي

وضعت إدارة الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات من حملة الشهادات بالشروط التالية :

التقديم متاح للجنسين من السعوديين فقط. توافق المؤهل العلمي مع الوظيفة المتقدم لها. الحصول علي تقدير جيد فأعلى بالشهادة العلمية. النجاح في المقابلات الشخصية. ترخيص مزاولة المهن الصحية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. كذلك ترخيص من هيئة المهندسين السعوديين للوظائف الهندسية. اجتياز الاختبارات الطبية واللياقة. تخطي اختبار اللغة الانجليزية STEP . يتم استبعاد أي متقدم تخالف بياناته الاشتراطات أو يوجد بها تغيير بعد البحث والاستقصاء. يترشح للمقالبه الشخصية من تقبل أوراقهم وتنطبق عليهم الشروط فقط. يتم تدريب التخصصات المطلوبة وفق الشروط حسب الحاجة ، في حال عدم توافر الخبرة لدي المتقدم. يخضع بعض المتقدمين لبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بالتخصص المطلوب. لا يخضع المتقدمين لوظيفة الطبيب لبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف.

خطوات التقديم بالوظائف

نتعرف علي خطوات التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني السعودي من خلال رابط التقديم كالآتي :

يقوم المتقدم أو المتقدمة بالدخول علي رابط وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني السعودي. ثم يقوم بتسجيل الدخول بالبيانات. بعد ذلك يختار الوظيفة الملائمة لدرجته العلمية وخبراته. بعدها يقوم بكتابة البيانات المطلوبة وإرفاق الشهادات والمستندات المطلوبة. يتابع بالضغط علي تقديم لإرسال البيانات والمستندات. يتم مراجعة البيانات والشهادات ومراسلة المنطبق عليهم الشروط.

وتحتوي الوظائف علي عدد 126 وظيفة علي درجة مساعد إداري ثالث يتم تعيينهم بعد إنهاء فترة التدريب المنتهي بالتوظيف في الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني في المملكة.