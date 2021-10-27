جدة - نرمين السيد - أعربت الحكومة البريطانية، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لهجوم ديالى، الذى وقع أمس وأسفر عن مقتل 15 شخصا، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب الحكومة العراقية لمحاربة داعش، بحسب قناة "العربية".





وكان مصدر طبى عراقى، قد أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذى استهدف قرية الرشاد بمحافظة ديالى مساء الثلاثاء، إلى 15 قتيلاً و13 جريحاً. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن خلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما فى المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: ندين بشدة هجوم ديالى ونقف إلى جانب الحكومة العراقية لمحاربة داعش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.