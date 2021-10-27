بسبب البريكست.. فرنسا تفرض عقوبات على بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الفرنسية، عزمها فرض إجراءات عقابية على بريطانيا، اعتبارا من 2 نوفمبر، مشيرة إلى أنها ستعلن غدا الخميس، قائمة بالعقوبات التى قد تفرضها على المملكة المتحدة.





وقالت إن بعض العقوبات على بريطانيا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 نوفمبر، وفقا لقناة "العربية". وحذرت فرنسا الأسبوع الماضي، من إمكانية فرض عقوبات على بريطانيا آخر الأسبوع لعدم احترام صفقة الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى "بريكست". وقال رئيس وزراء فرنسا، جان كاستيكس، إن بريطانيا لا تحترم التزاماتها بشأن بريكست ولا يمكن التسامح معها. وأضاف فى تصريحات سابقة أن بلاده تدرس إعادة النظر فى العلاقة مع بريطانيا، محذرا أن التعاون الثنائى بين البلدين فى خطر.

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