روسيا تحمل حلف الناتو المسؤولية عن أزمة أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على أعضاء حلف شمال الأطلسى (الناتو)، بما فى ذلك الولايات المتحدة، تحمل المسؤولية الأساسية عن التعافى الاجتماعى والاقتصادى لأفغانستان، لأنهم المسؤولون عن خلق المأزق الحالى فى تلك الدولة التى دمرتها الحرب.





جاء ذلك فى كلمة الوزير الروسى التى ألقاها أثناء مشاركته افتراضيا فى اجتماع دول جوار أفغانستان وفق ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال لافروف: "من الواضح أن إنشاء نظام وطنى للتعليم والرعاية الصحية، وكذلك إنشاء بنية أساسية اجتماعية واقتصادية فعالة فى أفغانستان، سيتطلب جهودا مالية هائلة. وفى هذا الصدد، أود أن أؤكد أن أولئك الذين خلقوا الوضع الحالى فى هذا البلد عليهم تحمل المسؤولية الأساسية".

وقال إن الوقت قد حان على ما يبدو "لبدء أعمال التعبئة لجمع الموارد من أجل تقديم مساعدات مالية واقتصادية وإنسانية للشعب الأفغاني.. آمل أن تصبح عادة عقد الغرب للمؤتمرات من أجل المؤتمرات شيئا من الماضي. لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة على هذه الجبهة".

وحمل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف حلف شمال الأطلسى "ناتو" مسؤولية الأزمة العميقة الحالية فى أفغانستان، مرحبا بالأهداف المعلنة من قبل الإدارة الجديدة فى كابول، وداعيا الدول المجاورة لأفغانستان إلى منع تواجد القوات، التى ترغب الولايات المتحدة والحلف فى نقلها إلى هناك بعد انسحابهما من الأراضى الأفغانية.

وقال لافروف فى كلمته "لقد أصبحت أفغانستان اليوم بلدا يضطر بالفعل إلى البدء من نقطة الصفر وإعادة الإعمار انطلاقا من الخراب حرفيا ومجازيا، ويمثل ذلك نتيجة منطقية مؤسفة لفرض الولايات المتحدة والناتو على مدى عقدين نموذجهما لبناء الدولة فى هذا البلد".

وأضاف لافروف:" أن إصرار الغرب على إعادة تكوين أفغانستان وفقا لمعاييره أسفر عن نتائج مؤسفة، بما فيها اندلاع صراعات داخلية وإراقة الدماء وتفاقم الاستقطاب داخل المجتمع والانهيار الاقتصادى والاجتماعى وكارثة إنسانية وزيادة وتيرة أنشطة الإرهاب الدولى وتفشى الفساد وإنتاج المخدرات على نطاق غير مسبوق فى البلاد".

وشدد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين لم يقلقوا أبدا إزاء هذه المسائل، قائلا: "لم تكن أفغانستان الواقعة على بعد آلاف الكيلومترات بالنسبة لهم سوى أداة مريحة لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية الأنانية الضيقة".