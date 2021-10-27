أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابى فى ديالى: محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار

جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن إدانته واستنكاره للهجوم الارهابى الذى استهدف قرية بقضاء المقدادية بمحافظة ديالى مساء أمس، وأدى إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام يستشعر القلق البالغ إزاء المحاولات التى تستهدف زعزعة الاستقرار فى العراق خاصة فى أعقاب الانتخابات النيابية فى 10 أكتوبر الماضى. وحذر المصدر من التداعيات السلبية للتجاذبات السياسية التى تشهدها الساحة العراقية على استقرار الوضع الأمنى، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود والتكاتف من أجل القضاء على البؤر المتبقية لتنظيم داعش الارهابى، وتفويت الفرصة على كل من لا يريد الخير للعراق وأهله. وجدد المصدر دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التى تبذلها الدولة العراقية فى هذا الصدد، وتطلعها لأن يتمكن العراق من تجاوز التحديات الراهنة على الصعيدين الأمنى والسياسى، ليستكمل جهوده على طريق تحقيق الاستقرار والتنمية.

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