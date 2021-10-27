موعد مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في الدوري المصري

يستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية ماتش الأهلي والإسماعيلي في الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري، والذي انطلقت مبارياته أول أمس وشهدت إثارة وأهداف كثيرة في المباريات التي شهدت في أهمها فوز حامل اللقب الزمالك ضد فريق إنبي بهدفين دون رد، بينما اليوم يلعب بيراميدز ضد مصر المقاصة قبل إقامة موعد مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم في الثامنة مساءاً بتوقيت مصر، حيث كلاسيكو مصري قوي بين الأهلي الأكثر فوزاً بالبطولة، ووصيف البطولة الأخيرة، والدراويش الذين عانوا كثيراً في السنوات الاخيرة، وبالأخص في الموسم الماضي الذي شهد إنقاذه من الهبوط من قبل المدرب إيهاب جلال، بينما الموسم الحالي يتولى تدريبه طلعت يوسف الذي يغيب عن المباراة لإصابته بفيروس كورونا.

الأهلي في مواجهة قوية ضد الإسماعيلي في مباراة يأمل فيها رفاق موسيماني تحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث لتكون انطلاقة قوية للفريق في البطولة التي يسعى للعودة لمنصات تتويجها، بعد أن فقد اللقب الموسم الماضي لصالح فريق الزمالك غريمه التقليدي، وهو ما أثار بعض الاستفهامات على موسيماني رغم تمكن المدرب الجنوب إفريقي من تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي، لذا فيأمل الموس في تعويض إخفاقه المحلي الموسم الماضي، وتفادي الأخطاء بالتفريط في العديد من النقاط، والبداية لن تكون سهلة بالمرة ضد الإسماعيلي.

الشياطين الحمر يأملوا في مواصلة الانتصارات التي عادوا إليها في آخر مبارياته التي استضافوا فيها فريق الحرس الوطني بطل النيجر في مباراة الإياب بينهما في دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، حيث تمكن حامل اللقب من تحقيق الفوز بسداسية مقابل هدف وحيد، ليعوض تعادله ذهابا في النيجر بهدف لكل فريق، ليتأهل بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بسبعة أهداف مقابل هدفين إلى مرحلة المجموعات في البطولة بنجاح، حيث ينتظر قرعة تلك المرحلة للتعرف على منافسيه في المجموعة.

الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021.

8:00 بتوقيت مصر، والسودان.

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10:00 بتوقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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