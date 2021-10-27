التحالف العربى يعلن تدمير 13 آلية عسكرية ومقتل 105 من الحوثيين

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات التحالف العربى، تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين فى جبهتى الجوبة والكسارة خلال الـ24 ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات التحالف العربى، تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين فى جبهتى الجوبة والكسارة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت قوات التحالف فى بيان، إن عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير 13 آلية عسكرية، بالإضافة إلى خسائر بشرية تجاوزت 105 عنصراً.

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