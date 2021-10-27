ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم ديالى إلى 15 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر وهو من دائرة صحة ديالى، إن "حصيلة الهجوم المسلح الذى استهدف قرية الرشاد بمحافظة ديالى مساء الثلاثاء، ارتفعت إلى 15 قتيلاً و13 جريحاً".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن خلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".