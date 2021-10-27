العراق يبحث أوضاع النازحين مع منظمة الهجرة الدولية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الهجرة في بيان أوردته قناة العراقية الإخبارية، إن الوزيرة التقت اليوم مع رئيس منظمة الهجرة الدولية (iom) جورجي جوجاورى فى مقر الوزارة، وتم خلال اللقاء مناقشة أوضاع مخيمات النازحين المتبقية، استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى، بإنهاء ملف النزوح وغلق ما تبقى من المخيمات فى البلاد.

وأشادت جابرو بحسب البيان، بحرص منظمة الهجرة الدولية على عملها وشراكتها مع الوزارة، لكونها شريكة حقيقية مع الوزارة وتعملان وفق خطة واحدة، معربة عن أملها بتقديم دعم أكبر لغلق مخيمى "عامرية الفلوجة" و"الجدعة الخامس" بعد حلحلة جميع المشاكل والمعوقات وتأمين عودتهم الطوعية، وأن تكون هناك مشروعات استراتيجية بين الوزارة والمنظمة، خدمة لفئات عناية الوزارة من خلال إيجاد الحلول المستدامة بعد عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

وأشارت إلى أن منظمة الهجرة الدولية عملت برؤية الوزارة المستقبلية، وساهمت برفع الكثير من المعوقات التى كانت تحول دون عودة الأسر النازحة إلى مناطق سكناها.

من جانبه، أبدى جوجاورى دعمه لمساندة الوزارة في ملف النزوح وغلق المخيمات ومتابعة عودة العوائل النازحة، وتنفيذ بعض المشاريع التي تدخل ضمن مشروع تشجيع النازحين على العودة الطوعية.