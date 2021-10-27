تمويل الإيجار العقاري من بنك ساب لامتلاك منزل بالتقسيط الميسر

تمويل الإيجار العقاري من البنك السعودي البريطاني (بنك ساب) لامتلاك منزل بإجراءات ميسرة و سهلة عن طريق تمويل الإيجار العقاري يعد المسكن من أهم متطلبات الحياة للأسرة ومع التطورات الجديدة في النمو السكاني في الفترة الأخيرة بالمملكة العربية السعودية يبحث الكثير من المواطنين عن طلب المنازل يقدم البنك السعودي بنك التمويل العقاري مبلغ تمويل يصل إلي 5000 ريال سعودي.

تمويل الإيجار العقاري لامتلاك منزل بنك ساب

التمويل الإيجاري العقاري عبارة عن شراء البنك منزل أو عقار الذي يرغب فيه العميل ثم تأجيره للعميل ويقوم العميل بسداد الأقساط الشهرية كاملة على هيئة إيجار شهري وعند الانتهاء من سداد من مبلغ التمويل كاملا يصبح هذا العقار ملك العميل.

متاح التمويل من بنك سابا بمبلغ يصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.

فترة تمويل ممتده تصل إلى 25 سنه وتمتد إلى 30 سنة للمستفيدين من دعم صندوق التنمية العقارية وزارة الإسكان السعودية.

يتيح البنك تقسيط الدفعة الأولي.

من الممكن الإعفاء من السداد في حالات العجز الكلى أو في حالة الوفاة لا قدر الله.

كافة التمويلات في بنك سابا متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

ميزة هامش ربح ثابت لأول عامين.

إمكانية تضامن اقرار الدرجة الأولي كالزوجة والأولاد.

يحرس بنك سابا علي مراعاة أنظمة الدخل الشهري للعملاء في طريقة سداد الإقساط.

معدل النسبة السنوية يبدأ من 5.30%.

مزايا التمويل الإيجار العقاري من بنك سابشروط تمويل الإيجار العقاري من بنك ساب

الحصول على تمويل الإيجار من بنك ساب بهدف امتلاك عقار أو منزل يتوجب على العميل توافر عدة شروط وهي:

للحصول على التمويل لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

العقار المرغوب في أمتلاكه يجب أن يكون داخل بلاد المملكة العربية السعودية.

يشترط ألا يقل صافي الدخل الشهري عند 5000 ريال سعودي و 3000 ريال سعودي للمتضامنين.

يشرط أن يكون للعميل حساب جاري في البنك السعودي البريطاني.

لابد من تحويل راتب العميل إلى البنك.

أن يكون قائم المتقدم في مدة خدمته بالعمل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

عند التقديم علي التمويل ألا يقل عمر العميل عن 21 عام و ألا يزيد عن 65 عاما عند سداد اخر قسط من إقساط التمويل.

نموذج أو مستند طلب التمويل العقاري. يجب أن يكون لدي المتقدم صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية. تقديم صورة من رخصة البناء أو رخصة إطلاق تيار كهربائي. أحضار صورة من بطاقة الهوية لمالك العقار. تقديم صورة من صك الملكية للعقار الذي يرغب العميل في شراءه. لابد من تقديم صوره من قرار الذرعة في حاله إذا كان العقار الذي يرغب شرائه شقه. يجب أحضار خطاب تعريفي من مكان عمل المتقدم بالراتب و ألا يتجاوز تاريخ إصدارة شهر واحد. صورة ضوئية واضحة من محضر التجزئة إذا كانت ارض العقار مجزأة. إذا كان طلب التمويل استصناع يجب تقديم صورة معتمدة من البلدية على ورق A4 للمخططات والتصاميم.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الإيجار العقاري من بنك ساب