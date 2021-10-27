أخبار اليمن : غازي محسن يدشن أسبوعاً للرعاية التنفسية بكلية علوم الطوارئ

غازي محسن يدشن أسبوعاً للرعاية التنفسية بكلية علوم الطوارئدشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن اليوم فعاليات الأسبوع العالمي للرعاية التنفسية بكلية علوم الطوارئ الصحية والتقنية بصنعاء.

وتشمل الفعاليات بمشاركة مسؤولين حكوميين وأطباء وأكاديميين محاضرات وعرض أوراق وأبحاث حول واقع هذه الخدمة الصحية في اليمن وجديدها العلمي والتقني ومتطلبات النهوض بواقعها في مراكز ومستشفيات البلاد.

وفي التدشين أشار الوزير غازي إلى أهمية مثل هذه الأنشطة للتعريف بمتطلبات الرعاية الصحية عبر الوسائل التقنية الواجب توفرها لتحسين الخدمات الطبية للمرضى والحالات المحتاجة .

وأكد استعداد الوزارة دعم أبحاث الطلاب ومبادراتهم العلمية والأكاديمية في هذا الخصوص والتنسيق مع جهات الاختصاص لتبنيها وإظهار مخرجاتها إلى الواقع.

بدور أوضح مدير الرعاية التنفسية بوزارة الصحة الدكتور سليم هميلة، أن هذا الاحتفاء يقام للسنة الرابعة في البلاد لأهمية التخصص في كل مستشفى ومنشأة صحية.

ولفت إلى ما بات معتمدا في بعض الكليات الصحية من برامج لهذا التخصص بعد تخريجها دفع من حملة دبلوم الرعاية التنفسية وفتح برامج بكالوريوس لهذا التخصص في البعض منها.

ودعا هميلة بقية الجامعات والكليات المعنية لاعتماد هذه البرامج وسد احتياجات البلاد المقدرة بمائة ألف كادر من المؤهلين بهذا التخصص.

بدوره ذكر عميد الكلية الدكتور محمد الوشلي، أن هذا النشاط تنظمه الكلية للسنة الثانية لتقديم نبذة للمعنيين بالتجهيزات المطلوبة لتأسيس أقسام الرعاية التنفسية وتلخيص الخبرات والمعلومات لطلاب وأساتذة التخصص في الكلية والجهات المشاركة.

ولفت إلى ما يتضمنه برنامج فعاليات الأسبوع من محاضرات لأخصائيي الباطنة والطوارئ والرعاية الصحية للتعريف بتفاصيل هذه الخدمة وأهميتها لتمكين المرضى من التعافي عبر وسائل الرعاية السليمة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استعرض المشاركون في جلسات أدارها مسؤول الرعاية الصحية الدكتور يحيى الحريبي أوراق عمل وأبحاث حول واقع هذه الخدمة ومتطلبات النهوض بها وفق أسس علمية مواكبة لجديد اكتشافاتها وابتكاراتها المعتمدة في سوق الصناعات الطبية بالعالم.

وافتتح الوزير على هامش الفعاليات معرض الأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في تقديم خدمات الرعاية التنفسية للمرضى والحالات المحتاجة وفق جديد تقنياتها في العالم.

