أخبار اليمن : تنبيه جديد للمواطنين من المركز الوطني للاصاد

تنبيه جديد للمواطنين من المركز الوطني للاصادنبّه المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين في المرتفعات الجبلية، خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين، من أجواء باردة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقّع المركز، في نشرته الجوية ، أن الطقس سيكون صحواً وبارداً أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات "البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، وأجزاء من الضالع وإب" .

وأشار إلى أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئيا نهاراً مع احتمال تكوّن خلايا من السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرّقة من سلسلة المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

وفي المناطق الساحلية، أفاد المركز بأن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تشكل السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرّقة من السواحل الغربية والمرتفعات الداخلية المقابلة لها، وتنشط الرياح السطحية على مدخل باب المندب وصولا إلى الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية لتصل أقصى سرعة لها 25 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وحسب المركز، فإن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحواً بوجه عام، جافاً وبارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، وتنشط الرياح أحياناً نهارا لتبلغ أقصى سرعة لها إلى 16 عقدة مثيرة للأتربة والرمال، فيما سيكون في أرخبيل سقطرى غائماً جزئياً بشكل عام.

وحذّر المركز الصيادين ومرتادي البحر في باب المندب والأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.