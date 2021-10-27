السعودية تستدعي سفير لبنان على خلفية تصريحات قرداحي

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، استدعاء السفير اللبناني لديها على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بشأن الأزمة اليمنية.

وكتبت الخارجية السعودية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": وزارة الخارجية تستدعي سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بعد التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن".

وجاء في البيان: "تعرب وزارة الخارجية عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزا واضحا لمليشيات الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة".

وأكدت الخارجية السعودية أن "تصريحات قرداحي تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين".

وتابعت: "ونظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين، فقد استدعت وزارة الخارجية سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص".

وكانت وزارة الخارجية الكويتية استدعت في وقت سابق اليوم، القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات قرداحي.

من جانبه، عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، عن رفضه التام جملة وتفصيلا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني.

وقال الحجرف إن تصريح الوزير اللبناني تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.