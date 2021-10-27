مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.. تغطية خاصة وموسّعة

تعقد منظمة الأمم المتحدة الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2021 في غلاسكو برئاسة المملكة المتحدة.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي يستضيف ممثلين عن أكثر من 197 دولة، إجراء حوار بنَّاء عن الغذاء وتغير المناخ، والتعامل مع مشكلات التغير المناخي التي تهدد كوكبنا وتحسين الفهم المتبادل للأزمة وبناء روابط وشراكات جديدة لمواجهتها.

ومن منطلق الاهتمام الخاص الذي توليه "دوت الخليج" هذا العام للتوعية بقضايا البيئة والتغير المناخي، تقوم القناة بتخصيص تغطية خاصة وموسعة لهذا الحدث العالمي، حيث ينتظر العالم من هذا المؤتمر أهم القرارات والنتائج، وبذل الجهود لإصدار إعلان رفيع المستوى بشأن الحاجة إلى سياسات غذائية متكاملة لمواجهة تداعيات الطوارئ المناخية.

تغطية "دوت الخليج" سوف تكتسب زخماً تدريجياً بدءاً من يوم الجمعة، 29 أكتوبر، قبل بدء التغطية رسمياً في 31 أكتوبر، ببث مباشر من مقر انعقاد المؤتمر ووصول الوفود لحضور القمة، حيث يعمل فريق دوت الخليج في غلاسكو على ضمان تغطية استثنائية للمؤتمر من خلال تواجده في أحد أهم الفعاليات التي تهم المشاهد العربي الذي ليس بمنأى عن تأثير التغيرات المناخية وما تقوم به حكومات الدول العربية لضمان مستقبل أكثر استدامة.

وستقوم دوت الخليج ضمن حلقات برنامج "كوكبنا" مباشرة من غلاسكو بتسليط الضوء على فعاليات المؤتمر من خلال فقرات تناقش أهم الملفات التي سيتم تناولها، كما يستضيف البرنامج أهم الشخصيات المشاركة في المؤتمر.

وقامت "دوت الخليج" بإنتاج وثائقي خاص سيعرض خلال التغطية بعنوان "النداء الأخير"، قطعت به كاميرات القناة رحلة طويلة بحثاً عن سؤال يشغل العالم هذه الأيام، وهو لماذا نصّر على قتل محيطاتنا وبحارنا؟ وما هو مصيرنا على الأرض؟ هو نداء حملته دوت الخليج في جعبتها وهي تقوم بهذه الرحلة الطويلة الخاصة التي بدأتها من وراء الدائرة القطبية الشمالية نزولاً إلى المياه الدافئة وأعماقها، حيث يرصد الفيلم المخاوف من تبعات الاحتباس الحراري.

كما ستقوم إذاعة "دوت الخليج" ومنصات "دوت الخليج" الرقمية بإنتاج فقرات خاصة تتعلق بالمؤتمر، ويقوم موقع دوت الخليج بإنشاء صفحة خاصة تواكب التغطية أولاً بأول.

كما تعرض "دوت الخليج" عدة تقارير مبتكرة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المُعزَز (AR) توضح بالتسلسل الزمني ما يمكن أن يحدث لكوكب الأرض خلال القرن الحادي والعشرين في حال الالتزام أو عدم الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني وحماية التنوع البيولوجي.