بوتين: روسيا تدعو للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال "بوتين"، وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء، إن البلاد تسعى جاهدة لتقديم مساهمة حقيقية لضمان الوصول الحر وغير التمييزى إلى جرعات التطعيم ضد فيروس "كورونا" للناس فى جميع أنحاء العالم.

وأضاف: "نؤيد تطوير إجراء للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم، والتى بدونها يكون من المستحيل عمليًا ضمان حرية الحركة لسكان بلادنا فى جميع أنحاء المنطقة".

وأشار إلى أن اللقاحات الروسية وفى مقدمتها "سبوتنيك 5" تمت الموافقة عليها من قبل حوالى 70 دولة وتم توفيرها لأكثر من 50 دولة، قائلًا: "سنواصل تقديم الاختبارات والكواشف الروسية لتشخيص فيروس كورونا، بما فى ذلك مجانًا".