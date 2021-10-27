أعلنت قناة NHK التلفزيونية اليابانية انهيار موقع بناء في نفق قطار مغناطيسي في محافظة جيفو وسط البلاد.
وأشارت القناة إلى أن "شخصا قتل في الحادث وأصيب آخر بجروح خطيرة في ساقه، فيما فتحت شركة السكك الحديدية (JR Tokai) تحقيقا في أسباب الحادث".
وذكرت القناة أن "خط ماجليف بين طوكيو ومدينة ناغويا، والذي يزيد طوله عن 280 كيلومترا، كان من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2027".
وتابعت: "تم اختبار جهاز التحليق المغناطيسي الياباني السريع على مسار تجريبي في محافظة ياماناشي، حيث تم تطويره هناك ليصل إلى سرعة 603 كم/ساعة، وتم الاعتراف به باعتباره أسرع قطار في العالم".
ويعمل أطول مسار قطار مغناطيسي في العالم في شنغهاي، ويبلغ طوله 30.5 كم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان.. مصرع شخص بانهيار نفق قطار مغناطيسي قيد الإنشاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.