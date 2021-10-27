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أخبار اليمن : عالميا.. حصيلة كورونا تقترب من 5 ملايين حالة وفاة

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دوت الخليج -
عالميا.. حصيلة كورونا تقترب من 5 ملايين حالة وفاة
إقتربت حصيلة ضحايا الإصابة بفيروس كورونا حول العالم من الخمسة ملايين حالة، فيما تجاوز عدد الإصابات الـ 245 مليوناً و 184 ألف إصابة .

واظهرت اخر الاحصاءات والتي نشرت اليوم ان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى ‪245184731‬ إصابة وإجمالي الوفيات إلى ‪4976821‬ حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس ‪222245010‬ حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بـ 759343 حالة وفاة من أصل ‪46462656‬ إصابة تليها الهند مع تسجيل 455684 حالة وفاة من أصل ‪34214865‬ اصابة .

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بتسجيلها 605884 حالة وفاة من ‪21735560‬ إصابة.

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