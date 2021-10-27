لافروف: روسيا قلقة من سعى واشنطن لنشر صواريخ فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الروسى، فى مؤتمر صحفى بعد محادثات مع نظيره الكورى الجنوبى جيونج وى-يونج اليوم الأربعاء، إن موضوع نشر أمريكا المحتمل لصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى فى القواعد البرية فى جمهورية كوريا الجنوبية لم يناقش فى محادثات اليوم.

وأضاف: "وذلك لسبب أننا نعرف بشكل جيد جدا الموقف السلبى المبدئى لرئيس وحكومة كوريا الجنوبية من مثل هذا النشر".

وتابع: "إذا تحدثنا عن الدول والمناطق الأخرى فيثير قلقا لدينا السعى الذى تعلنه الولايات المتحدة لنشر الأنظمة الصاروخية التى كانت تحظرها معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، ليس فقط فى أوروبا بل وفى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ولفت لافروف إلى أن روسيا تؤكد على الاقتراح الذى تقدم به الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عامين، للولايات المتحدة وأعضاء الناتو الآخرين، بشأن إعلان وقف مواز لنشر مثل هذه الصواريخ فى جميع أنحاء العالم، وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية، وقال: "يرفض زملاؤنا الغربيون الوقف (نشر الصواريخ) ولا يريدون التفاوض بشأن هذه المسألة. وهذا أمر مؤسف".