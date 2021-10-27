الهند تدعو الصين لعدم اتخاذ أى إجراءات بموجب قانون الحدود الجديد

جدة - نرمين السيد - دعت الهند، اليوم الأربعاء، الصين إلى عدم اتخاذ أى إجراءات بموجب قانون الحدود البرية الجديد والذى يمنح المزيد من الصلاحيات للجيش الصينى، قائلة : إنه يمكن أن يغير الوضع من جانب واحد فى المناطق الحدودية.





وأعربت وزارة الخارجية الهندية، فى بيان نقلته صحيفة "الهندوستان تايمز"، عن قلقها بشأن القانون الصينى الجديد على خلفية المواجهة العسكرية الطويلة فى قطاع لادخ، قائلة : إن التشريع الجديد قد يكون له آثار على إدارة الحدود المتنازع عليها بين البلدين.

واعتمد البرلمان الصينى، فى 23 أكتوبر الماضى، قانونا جديدا بشأن حماية واستغلال المناطق الحدودية البرية للبلاد، يمنح المزيد من الصلاحيات للجيش والوكالات الحكومية لاستخدام المدنيين فى المناطق الحدودية كخط دفاع أول لتقوية البنية التحتية وبناء المزيد من المدن الحدودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باجشى، إن قرار الصين أحادى الجانب بإصدار تشريع يمكن أن يكون له تأثير على الترتيبات الثنائية القائمة بشأن إدارة الحدود وكذلك بشأن مسألة الحدود، إنه "أمر يثير قلقنا"، مضيفا: "نتوقع أيضا أن تتجنب الصين اتخاذ إجراءات تحت هذا القانون، مما قد يغير الوضع من جانب واحد فى المناطق الحدودية بين البلدين".

وأشار "باجشى"، إلى أن القانون الجديد ينص على أن تلتزم الصين بالمعاهدات المبرمة مع الدول الأجنبية أو التى انضمت إليها بشكل مشترك بشأن شؤون الحدود البرية، كما يتضمن أحكامًا لتنفيذ إعادة تنظيم المقاطعات فى المناطق الحدودية.

وأضاف "باجشى": "على الرغم من أن الهند والصين لم تحلا بعد مسألة الحدود إلا أن الجانبين اتفقا على السعى للتوصل إلى حل عادل ومعقول ومقبول للطرفين لمسألة الحدود من خلال المشاورات على قدم المساواة".

كانت الهند والصين قد وافقتا على عدة اتفاقيات وبروتوكولات وترتيبات ثنائية للحفاظ على السلام والهدوء على طول منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبى، وقال "باجشى" إن التحرك الأحادى الجانب لاعتماد القانون الجديد لن يكون له أى تأثير على الترتيبات التى توصل إليها الجانبان بالفعل، سواء كان الأمر يتعلق بمسألة الحدود أو للحفاظ على السلام والهدوء على طول منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبى".

ويعتقد الخبراء أن قانون الحدود البرية الجديد فى الصين يهدف إلى تعزيز دور الجيش فى دفع الجانب الصينى من أمريكا اللاتينية والكاريبى لعام 1959 من خلال منح الجيش سلطات أكبر لإدارة الدفاعات الحدودية، وتعزيز المطالبات الصينية من خلال بناء المزيد من المدن الحدودية ودعم البنية التحتية.