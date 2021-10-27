العاهل الأردنى يمنح المستشارة الألمانية وسام النهضة المرصع تقديرا لجهودها

جدة - نرمين السيد - منح العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وسام النهضة المرصع، الذى يمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول، لجهودها الموصولة فى تعزيز علاقات الصداقة وتوسيع التعاون بين الأردن وألمانيا.





وأعرب الملك عبدالله الثانى، خلال لقائه فى العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء، المستشارة ميركل، عن تقديره للعلاقات المتينة بين البلدين، مثمنًا الدعم الذى أعلنته ألمانيا اليوم للأردن بقيمة 483.7 مليون يورو لعام 2021.

وقال العاهل الأردنى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ميركل، إن القيادة المحورية لميركل وجهودها الجادة ساهمتا فى تعزيز التفاهم المشترك، وكان لها دور مهم فى بناء شراكات متينة، لما تمتعت به من صوت للحكمة.

من جانبها، أشارت المستشارة ميركل إلى اهتمامها بجهود الإصلاح القائمة حاليًا فى الأردن فى عدة مجالات، معربة عن سعادتها للقاء جلالة الملك مجددًا فى برلين لبحث العلاقات بين البلدين، والتى أصبحت أكثر متانة خلال الأعوام الماضية.

ووجهت م"يركل"، فى ختام تصريحاتها، الشكر إلى الملك عبدالله الثانى لدوره فى العمل لإيجاد حلول سلمية لصراعات المنطقة ونشر الاستقرار فيها، فى ظل ظروف صعبة، وعلى تعاونه خلال الأعوام الماضية، مشيدة بجهوده فى تعزيز الازدهار فى الأردن.