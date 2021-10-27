إخلاء محطة قطارات غار دو نور فى قلب باريس بعد بلاغ عن...

قامت الشرطة الفرنسية بإخلاء محطة قطارات غار دو نور gard du nord في قلب باريس إثر تلقيها بلاغا عن وجود قنبلة فى المحطة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وعلى إثر ذلك فرضت الشرطة طوقا أمنيا وطلبت من الركاب إخلاء المحطة، وتعطلت حركة القطارات فيها، وهي من أكبر محطات القطارات في باريس، والتي تربطها بمناطق الشمال الشمال الفرنسي.



وأعلنت شركة المسيرة للقطارات في فرنسا أنها تلقت تهديدا بوجود قنبلة في المحطة الشمالية لباريس.