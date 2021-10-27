التقديم في برنامج توجيه مركبات نقل الركاب داخل السعودية 2021، حيث يتوفر التقديم في برنامج النقل الموجه الذي تم تخصيصه من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل وبالاشتراك مع صندوق هدف للموارد البشرية بالمملكة، وقد تم إعداد البرنامج من أجل المواطنين المتفرغين للعمل في مجال عمل التوجيه المتعلق بمركبات نقل الركاب بواسطة التطبيقات المسجلة رسمياً في السعودية، ومن خلال تنفيذ هذا البرنامج هناك هدف واضح يتم العمل به من جانب الوزارة وهو تحسين المستوي العام للتوطين من خلال هذا النشاط، وتجديد فرص عمل للمواطنين، وسوف نوضح لكم تفاصيل هذا البرنامج وشروط التسجيل به.

شروط التسجيل في دعم برنامج النقل الموجه للمواطنين بالمملكة

يتبني البرنامج أن يقوم بصرف دعم شهري بنسبة تصل الي 40% من قيمة الدخل الذي يتم الحصول عليه شهرياً ولكن من خلال حد أقصى 2400 ريال سعودي، ولكن لصرف الدعم يتطلب توافر الشروط الأتية:

لابد عند التقديم أن يكون المستفيد من البرنامج من السعوديين فقط.

ألا يقل عمر المستفيد عن 20 سنة، ولا يتزايد عن 60 سنة.

يشترط البرنامج أن يكون المستفيد ليس لديه عمل خلال التقديم.

يجب ألا يكون المستفيد من دعم البرنامج متقاعدًا أو أحد الطلاب.

يجب ألا يمتلك المستفيد أي سجلات تجارية مسجلة باسمه بالمملكة.

عدم استفادة الشخص من البرامج الخاصة التي يوفرها صندوق التنمية الاجتماعية.

يتطلب من أجل الحصول علي الدعم أن يتم التسجيل في تطبيقات المركبات.

يتطلب الاستفادة من البرنامج أن يتم استخراج الوثيقة الخاصة بالعمل الحر.

التقديم بالدعم الخاص في برنامج النقل الموجه

وضح البرنامج عبر صندوق تنمية الموارد البشرية بأن التسجيل في برنامج الدعم الخاص بالنقل الموجه متاح لأي شخص تتوافر به الشروط، ويتم التقديم من خلال خدمات منصة طاقات بالخطوات التالية: