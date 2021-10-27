تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك التثقيفية الجديد 2022 على النايل سات

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك التثقيفية من أبرز القنوات الفضائية في مجال الأفلام التسجيلية والبرامج الثقافية، وهي قناة تبث محتوياتها من أبو ظبي الإمارات ولها قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، وهي تحتوي على عدد من البرامج الثقافية والعلمية المتعددة، بالإضافة إلى برامج تختص بالحياة البرية المثيرة المشوقة، في السطور القادمة نوضح كيفية تثبيت تردد ناشيونال جيوغرافيك التثقيفية الجديد 2022 على النايل سات. قناة ناشيونال جيوغرافيك هي قناة تابعة لمنظمة ناشيونال جيوغرافيك ناطقة باللغة العربية.

تم إطلاق القناة بالعربية في يوليو 2009 وقد تم تأسيس القناة الأولى في أمريكا في عام 1997

تم إصدار عدد من إصدارات القناة بسبعة وعشرين لغة على مستوى العالم. قناة ناشيونال جيوغرافيك ومن أبرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك التالي: الكنز المفقود.

هندسة عبقرية.

أنا مصور ناشونال جيوغرافيك.

أساطير العالم الجليدي.

العد التنازلي النهائي للحيوان.

أبوكالبيس الحرب العالمية الثانية.

الحياة البرية.

المنقبون عن الذهب.

مستشفى المعجزات.

الديناصورات وحوش رائعة.

سمكة التونة العنيدة.

التايتنك تعود للحياة.

أسفار محفوفة بالمخاطر. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 يمكن استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك التثقيفية العلمية الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات بجودة HD من خلال ضبط التردد بجهاز الاستقبال بالبيانات الآتية: القمر الصناعي النايل سات 7 درجة غرب.

اسم القناة في قائمة القنوات Nat Geo Abu Dhabi

التردد هو 12467

معدل ترميز القناة 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

القطبية أفقي H كما يمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات لاستقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقنية SD عبر ضبط البيانات على التردد التالي: القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة إس دي هو 12226

معدل ترميز القناة هو 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الاستقطابي أفقي H تردد ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات تردد ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات أصبح من السهل على الأفراد من محبي القنوات العلمية والثقافية المختلفة استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي العرب سات من خلال ضبط تردد القناة على البيانات التالية: القمر الصناعي العرب سات 26 درجة شرق.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة ناشيونال جروغرافيك على القمر الصناعي العرب سات 11804

استقطاب القناة أفقي H

معدل الترميز 27500 الوسوم

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك التثقيفية من أبرز القنوات الفضائية في مجال الأفلام التسجيلية والبرامج الثقافية، وهي قناة تبث محتوياتها من أبو ظبي الإمارات ولها قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، وهي تحتوي على عدد من البرامج الثقافية والعلمية المتعددة، بالإضافة إلى برامج تختص بالحياة البرية المثيرة المشوقة، في السطور القادمة نوضح كيفية تثبيت تردد ناشيونال جيوغرافيك التثقيفية الجديد 2022 على النايل سات. قناة ناشيونال جيوغرافيك هي قناة تابعة لمنظمة ناشيونال جيوغرافيك ناطقة باللغة العربية.

تم إطلاق القناة بالعربية في يوليو 2009 وقد تم تأسيس القناة الأولى في أمريكا في عام 1997

تم إصدار عدد من إصدارات القناة بسبعة وعشرين لغة على مستوى العالم. قناة ناشيونال جيوغرافيك ومن أبرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك التالي: الكنز المفقود.

هندسة عبقرية.

أنا مصور ناشونال جيوغرافيك.

أساطير العالم الجليدي.

العد التنازلي النهائي للحيوان.

أبوكالبيس الحرب العالمية الثانية.

الحياة البرية.

المنقبون عن الذهب.

مستشفى المعجزات.

الديناصورات وحوش رائعة.

سمكة التونة العنيدة.

التايتنك تعود للحياة.

أسفار محفوفة بالمخاطر. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 يمكن استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك التثقيفية العلمية الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات بجودة HD من خلال ضبط التردد بجهاز الاستقبال بالبيانات الآتية: القمر الصناعي النايل سات 7 درجة غرب.

اسم القناة في قائمة القنوات Nat Geo Abu Dhabi

التردد هو 12467

معدل ترميز القناة 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

القطبية أفقي H كما يمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات لاستقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقنية SD عبر ضبط البيانات على التردد التالي: القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة إس دي هو 12226

معدل ترميز القناة هو 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الاستقطابي أفقي H تردد ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات تردد ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات أصبح من السهل على الأفراد من محبي القنوات العلمية والثقافية المختلفة استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي العرب سات من خلال ضبط تردد القناة على البيانات التالية: القمر الصناعي العرب سات 26 درجة شرق.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة ناشيونال جروغرافيك على القمر الصناعي العرب سات 11804

استقطاب القناة أفقي H

معدل الترميز 27500

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