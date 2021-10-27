أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العلامة محمد المنصور

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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العلامة محمد المنصور

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له بإذن الله، العلامة / محمد علي المنصور، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العلامة محمد المنصوربعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له بإذن الله، العلامة / محمد علي المنصور، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الاخ/ عبدالرحمن محمد علي المنصور- الامين العام المساعد لمجلس النواب، وإخوانه وكافة آل المنصور ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن والمواساة في هذا المصاب الجلل.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".



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